Türk mühendisler üretti! İnsansız hava aracından sonra...

Özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ve bunlar için lojistik destek sağlayan Aselsan, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlere imza atıyor. Bu doğrultuda tamamen yerli sermaye ve teknolojiyle üretilen ‘Levent’ler, sadece liman ve üs korumasında değil, riskli koylarda devriye görevi de yapıyor.

GÖRÜŞ HATTININ ÖDESİNDE GÖREV

Levent İnsansız Su Üstü Deniz Aracı, farklı faydalı yüklerden oluşan modüler tasarımı sayesinde, keşif-gözetleme, acil müdahale ve haberleşme rölesi gibi değişik görevlerde kullanılabiliyor. Sistem sahip olduğu otonom seyir ve uzaktan komuta yetenekleri ile görüş hattının (ufuk) ötesinde bile 30 knot sürate kadar güvenli olarak görev yapıyor.

İNSANLI YA DA İNSANSIZ

Modüler yapıdaki sistem birimleri, envanterdeki mevcut botların üzerine kolaylıkla takılabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek süratli ve dayanıklı RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) platformunda geliştirilen ve insansız ya da insanlı olarak kullanılabilen sistem, modüler altyapısı sayesinde, farklı platformlar ile kolayca entegre olabiliyor.

UZAKTAN KUMANDALI SİLAH SİSTEMİ

Hassas stabilize yönlendiricili TV/ Termal gözetleme sistemi ve seyir radarı ile gece/gündüz faaliyet gösterebilen sisteme, kritik görevleri gerçekleştirmek için uzaktan kumandalı silah sistemi de entegre ediliyor.

Levent, taşınabilir ya da gemiye veya sabit tesise konuşlandırılabilecek özellikteki ağ tabanlı kontrol konsolu ile tüm fonksiyonlarıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Kontrol konsolu gemi ağına ya da komuta kontrol sistemlerine entegre edilerek kullanılabiliyor.

Genel Özellikler

Yüksek Hareket Kabiliyetine Sahip RHIB Bot

İnsanlı/İnsansız Kullanım

Otonom, Uzaktan Komuta ve Gerektiğinde Araç Üzerinden Kullanım

Taşınabilir ya da Gemiye Konuşlu Kontrol Konsolu

Yüksek Hızda Veri ve Görüntü Haberleşmesi

Göreve Uygun Faydalı Yükler

İnsansız Araçların Birlikte Çalışabilirliğine Uyumluluk

Dizel Motor Çalışmazken Asgari 4 Saat Görev Süresi

Kullanım Alanları

Liman, Boğaz ve Deniz Ticareti Güvenliği

Asimetrik Tehditler ile Mücadele

Keşif, Gözetleme ve İstihbarat

Kıyı Devriyesi

Arama ve Kurtarma

Hedef Gemisi

Lojistik Destek