Türk mühendisler üretti! İnsansız hava aracından sonra...
İnsansız savunma ve askeri araçlar konusunda son yıllarda yaşanan büyük atılımlardan biri de denizcilik alanında gerçekleşti.04 Şubat 2018 Pazar 14:51
Özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ve bunlar için lojistik destek sağlayan Aselsan, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlere imza atıyor. Bu doğrultuda tamamen yerli sermaye ve teknolojiyle üretilen ‘Levent’ler, sadece liman ve üs korumasında değil, riskli koylarda devriye görevi de yapıyor.
GÖRÜŞ HATTININ ÖDESİNDE GÖREV
Levent İnsansız Su Üstü Deniz Aracı, farklı faydalı yüklerden oluşan modüler tasarımı sayesinde, keşif-gözetleme, acil müdahale ve haberleşme rölesi gibi değişik görevlerde kullanılabiliyor. Sistem sahip olduğu otonom seyir ve uzaktan komuta yetenekleri ile görüş hattının (ufuk) ötesinde bile 30 knot sürate kadar güvenli olarak görev yapıyor.
İNSANLI YA DA İNSANSIZ
Modüler yapıdaki sistem birimleri, envanterdeki mevcut botların üzerine kolaylıkla takılabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek süratli ve dayanıklı RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) platformunda geliştirilen ve insansız ya da insanlı olarak kullanılabilen sistem, modüler altyapısı sayesinde, farklı platformlar ile kolayca entegre olabiliyor.
UZAKTAN KUMANDALI SİLAH SİSTEMİ
Hassas stabilize yönlendiricili TV/ Termal gözetleme sistemi ve seyir radarı ile gece/gündüz faaliyet gösterebilen sisteme, kritik görevleri gerçekleştirmek için uzaktan kumandalı silah sistemi de entegre ediliyor.
Levent, taşınabilir ya da gemiye veya sabit tesise konuşlandırılabilecek özellikteki ağ tabanlı kontrol konsolu ile tüm fonksiyonlarıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Kontrol konsolu gemi ağına ya da komuta kontrol sistemlerine entegre edilerek kullanılabiliyor.
Genel Özellikler
Yüksek Hareket Kabiliyetine Sahip RHIB Bot
İnsanlı/İnsansız Kullanım
Otonom, Uzaktan Komuta ve Gerektiğinde Araç Üzerinden Kullanım
Taşınabilir ya da Gemiye Konuşlu Kontrol Konsolu
Yüksek Hızda Veri ve Görüntü Haberleşmesi
Göreve Uygun Faydalı Yükler
İnsansız Araçların Birlikte Çalışabilirliğine Uyumluluk
Dizel Motor Çalışmazken Asgari 4 Saat Görev Süresi
Kullanım Alanları
Liman, Boğaz ve Deniz Ticareti Güvenliği
Asimetrik Tehditler ile Mücadele
Keşif, Gözetleme ve İstihbarat
Kıyı Devriyesi
Arama ve Kurtarma
Hedef Gemisi
Lojistik Destek
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