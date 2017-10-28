Türk mühendis rekorlar kitabına girdi… Dünyada 3 çeşit yapılırken… 1065 çeşit yaptı

İlçede yaşayan Koca, keçiboynuzu, ışkın, hünnap, çiriş, dağ çileği, buğday rüşeymi, buğday çimi, semiz otu ve çörekotu gibi bin 65 çeşit bitki ile "En Çok Çeşit Probiyotikli Turşu Kurma" rekorunu kırma denemesinde bulundu ve bunda da başarılı oldu. Koca’nın rekoru İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki “Rekor Tescil ve Hakem Heyeti”nce kayıt altına alındı. Koca’nın dükkanında gerçekleştirilen etkinliğin ardından programa katılan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Ticaret Odası Başkanı Hakan Uyan, İlçe Milli eğitim Müdürü HASAN Tahtaoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş dükkanı gezerek turşuları inceleme fırsatı buldu.

Öte yandan, Koca etkinlikte yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Aldığım bilgiler ile bu zengin bitki florasında bir yarış başlattım. Derlediğim bilgiler ile eğitimimi birleştirip bu işi başardım. Şu anda patent başvurusu da yaptım.”

Kural ise, Koca’nın limon suyuna bağlı probiyotik 715, simbiyotik bazlı 350, toplam bin 65 turşu kurduğunu ve bunun bir dünya rekoru olduğunu ifade etti. Kural, “Bunlar ancak dünyada 3 çeşit yapılabilmiş bugüne kadar. Patent alarak bunu dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.