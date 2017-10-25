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Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü ağlattı

ABD Dışisleri sözcüsü Heather Nauert'in Türk muhabir Ragıp Soylu ile sözlü atışma sonrasında basın brifingini ağlayarak terk ettiği iddia edildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 03:23

A Haber muhabiri Ragıp Soylu'nun Rakka'da terör örgütü YPG'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri açmasıyla ilgili sorusuna ABD'li sözcü Nauert 'bunu desteklemediklerini' belirtti. Ragıp Soylu, YPG'li teröristlerin ABD'nin açıklamasını yalanlayarak Öcalan'ı övdükleri videolar yayınladığını sorması üzerine ise ABD'li sözcü ilginç bir yanıt verdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 03:23
  1. Heather Nauert
  2. Türk muhabir
  3. ABD Dışişleri Sözcüsü
  4. Rakka
  5. Öcalan posterleri
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20234 sa önce
    teröristler abd'ye sızmış! abd can çekişiyor... yapılacak birşey yok! yakında beyaz eve beyaz bayrağı çekerler!... yakışırda...
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