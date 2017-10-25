Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü ağlattı

A Haber muhabiri Ragıp Soylu'nun Rakka'da terör örgütü YPG'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri açmasıyla ilgili sorusuna ABD'li sözcü Nauert 'bunu desteklemediklerini' belirtti. Ragıp Soylu, YPG'li teröristlerin ABD'nin açıklamasını yalanlayarak Öcalan'ı övdükleri videolar yayınladığını sorması üzerine ise ABD'li sözcü ilginç bir yanıt verdi.