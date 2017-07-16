15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin Türkiye tarihinin en hain saldırısı olduğunu ifade eden Başkan Çelik “Türk milleti 15 Temmuz’ da yeniden bir kurtuluş destanı yazmıştır” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı hain darbe kalkışması ile birlikte, Milletin sokaklara inerek darbeyi akamete uğratmasının ardından TBMM’ de kabul edilen ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Gününün’ 1.’nci yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının Türkiye tarihinin en hain saldırısı olduğunu ifade eden Başkan Çelik “15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye, tarihinin en alçak, en çirkin, en büyük saldırısına uğradı. FETÖ örgütünün teröristleri, Anadolu’da bin yılda görmediğimiz vatan hainliğini sergilediler. Milletin tanklarını, silahlarını millete çevirdiler. İnsanları kurşun yağmuruna tuttular, sivil katliam yaptılar. Meclisi bombaladılar, köprüleri kapattılar. Cumhurbaşkanını öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu aslında bir darbe girişimi değildi. Mısır’da Libya’da oynanan oyunları bu ülkede uygulayacaklar, Hükümeti devirecekler, Sokakları kan gölüne çevirecekler, iç savaş çıkaracaklar dış müdahale ile Türkiye’yi Endülüs gibi Anadolu’dan sileceklerdi. Milletimizin yüz yıllık birikimini, yüz yıllık geleceğini çalacaklardı” dedi.

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN KRİTİK DÖNEMİNİ YAŞIYOR”

FETÖ Terör örgütünün 15 Temmuz gecesi yapmış olduğu saldırının Anadolu’ da Haçlı seferlerinin ardından yaşanan en büyük 4. saldırı olduğunu ifade eden Başkan Çelik “Türkiye tarihinin en kritik dönemini yaşıyor. Dar anlamda darbe teşebbüsüne takılıp kalmak bunun dış kaynaklı bir üst akılın oyunu olduğunu bilmemek, bizi büyük bir yanılgıya düşürür. Bu hain saldırı Anadolu’da karşılaştığımız; Haçlı Saldırıları, Moğol İstilası, 1. Dünya savaşından sonra, dördüncü büyük saldırıdır. Son yıllarda, farklı senaryolarla bizi Suriye’ye gömmeye çalıştılar, Rusya ile savaştırmaya çalıştılar. Rus uçağını bu amaçla düşürdüler. Türkiye’yi rehin almak istediler. İŞİD’i oluşturup, büyütenler ve destekleyenler kendileri olduğu halde, Türkiye’nin İŞİD’e destek verdiği imajını oluşturmaya çalıştılar, MİT tırları baskınını FETÖ örgütüne bu amaçla yaptırdılar. Bütün istihbarat bilgilerini bu örgüt eliyle çaldılar. TSK’ya FETÖ eliyle savaş açtılar. Biz bunları gördük, okuduk. FETÖ’ye yapılan ihale 1. Dünya Savaşı’nda yarım bıraktıklarını tamamlamaya dönük ve o tarihten bu yana devam eden hesaplardır. Hesapları tutmadı, Çanakkale’de olduğu gibi hiç beklemedikleri bir şekilde gemilerini suya gömdük” dedi.

“TÜRK MİLLETİ YENİDEN BİR KURTULUŞ DESTANI YAZMIŞTIR”

Türk Milletinin 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile bir destan yazdığını belirten Başkan Çelik “Verdikleri onca zarara rağmen 15 Temmuz’un hemen akabinde Çobanbey, Cerablus ve El - Bab’a girerek “ Fırat Kalkanı” ile planlarını bozduk. Böyle gidecek sandılar, Türkiye kendi kontrollerinde kalacak sandılar. Büyüdük, güçlendik, kendi yolumuzu çizdik. Bu nedenle bütün unsurlarıyla saldırdılar. Saldırılar devam edecek açık savaş devam edecek, hesaplaşma biz çok güçlü bir devlet oluncaya kadar devam edecek. 15 Temmuz’u 16 Temmuza bağlayan gece, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla el ele meydanlara akın eden, kahraman milletimizin direnmesiyle, yeni bir kurtuluş savaşı destanı yazıldı. O kahramanlar, tarihin akışını değiştirdi. Bin yıllık hesaplaşmanın, yeni dönemini Türkiye’ye ve dünyaya duyurdu. Bu saldırı tabii ki son değildir, devamı gelecektir. Çünkü her yenilgiden sonra daha büyüğünü denediler. Çekilip gitmediler, yenildik demediler, demeyecekler. Tetikte olmak zorundayız. Tarih, aymazlıkların, basiretsizliklerin, ataletin, duyarsızlığın yol açtığı tehlikelerle dolu. Milletler bu yüzden mahvoldu, ülkeler ve şehirler bu yüzden harabeye döndü. Vatanın ve milletin bekasına, bölünmez bütünlüğüne yönelik bu büyük tehdit karşısında siyasi görüş farklılığının, kimlik farklılığının bir önemi kalmadı. Herkesin vatan ekseninde vaziyet alması bir zorunluluktur” dedi.

“MİLLETÇE VATAN EKSENİNDE KENETLENMELİYİZ”

15 Temmuz’ un ardından Türk milletinin vatan savunmasında birleşmesi gerektiğini belirten Başkan Çelik “15 Temmuz ihanetini içeriden ve dışarıdan masumlaştırma, karartma, perdeleme, unutturma operasyonlarına karşı çok dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar o darbe teşebbüsünün bir parçasıdır. Onlar bizi Anadolu’dan tamamen kovmayı ve bir tarihi kapatmayı hesaplıyorlar. Pes etmek, bu iş tamam demek, rehavete kapılmak yok. Bu dönem ev ev, sokak sokak mücadele dönemi, ülkemizin tüm direnç odaklarını harekete geçirme ve birleştirme dönemi. Bu dönem, tarih yapıcı kadroları yalnız bırakmama dönemidir. Bu aşamadan sonra, her siyasi söylem, hareket, kimlik vatan ekseninde, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz da, Yeni Kapı ’da olduğu gibi Anadolu Savunması için birleşmelidir. Her vatan savunmasında olduğu gibi, bu saldırıda da şehitlerimiz var. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara koşan vatansever kardeşlerimizden 249’ ini ebediyete uğurladık. 2196 gazimiz var. Bu kan sizi tutacak, boğacak, o şizofreni de boğacak. Bu ülkeden kovulacaksınız, selam bile alamayacaksınız. Çünkü siz tarihin tanık olmadığı bir alçaklığa imza attınız asla unutulmayacak, affedilmeyecektir” dedi.

““15 TEMMUZ TARİHİMİZİN EN AĞIR İHANETİNİN TARİHİDİR”

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarihin en büyük ihaneti yaşadığını belirten Başkan Çelik “15 Temmuz, tarihimizin en ağır ihanetinin en çirkin satılmışlığın tarihi olarak anılacak ve aynı zamanda olağan üstü direnişin, mücadelenin ve meydan okumanın adı olacaktır. Vatan hainleri için rezilliğin, vatanseverler için zaferin tarihi olacaktır. Bu tarih aynı zamanda dünya milletleri için bir gecede organize olan bir milletin yerel bir kurtuluş savaşının örneği olarak dünya demokrasi tarihindeki yerini alacak, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi mazlum milletlere örnek olacaktır. Bu son kurtuluş savaşında her birey büyük Türkiye mücadelesinde yerini aldı, omuz omuza savaştı. Yaşlı teyzeler bile sokaklara çıktı. Bazı bölgelerde bütün halk sokaklardaydı. Elleriyle tankları, taşlarla uçakları durdurmaya çalıştı. Kamyonlarla, traktörlerle yolları kapattılar. Haftalarca meydanlarda nöbet tuttular. Bu milletin kahramanlık ruhunun ölmediğini tüm dünyaya bir kere daha hatırlattılar. Çokuluslu saldırıların hedefi; Türkiye’nin büyük ve yeni yüzünün öncüsü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tarih yapıcı siyasi akıl ve irade doğrudan küresel saldırı altındadır. Ne yaparsa yapsınlar, onun dik duruşu ve milletimizin vatanseverliği, serdengeçtiliği sayesinde Türkiye tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecek, 2023, 2035, 2053 ve 2070 hedeflerini yakalayarak muasır medeniyetin üstüne çıkmayı başaracak, Türkiye’yi asla Endülüs gibi yapamayacaklar ve milletimiz bin yıldır var olduğu Anadolu’da bin yıl daha var olacaktır. Şu asla unutulmamalıdır ki, Biz millet olarak 15 Temmuz gecesi ölümü öldürmeyi öğrendik. Bağımsızlığımızdan birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi dosta düşmana gösterdik. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkede, kıyamete kadar camilerimizden Kur’an, minarelerimizden ezan sesini duyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını hiçe sayarak şehadete eren şehitlerimizi, gazilerimizi ve cümle vatanseverleri minnetle ve şükranla anıyorum. Aziz milletimin “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü” en içten duygularımla kutluyorum” dedi.