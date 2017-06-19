İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Lirası tekrar favori para haline geliyor!

Türk Lirası, ekonomideki iyileşme sinyallerinin etkisiyle traderlar için tekrar favori para haline geliyor.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:07
Türk Lirası tekrar favori para haline geliyor!

Yılın başlarındaki ekonomik ve siyasi kaygılarla tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen TL, son dönemdeki istikrar ve ekonomik iyileşme sinyallerinin etkisiyle yılın tüm kayıplarını geri aldı.

Şimdi ise diğer gelişen piyasalar siyasi gerginlikler ve kendi makroekonomik sorunlarıyla karşı karşıya kalmışken, Türkiye “faiz avcısı” traderlar için favori piyasa haline geliyor.

Lira, hala 2017 yılının en kötü performans gösteren gelişen piyasa paralarından biri olmasına karşın, Nisan ayındaki referandumdan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Ülkede görünüm gittikçe iyileşiyor. Ekonomik büyüme ilk çeyrekte rahat bir şekilde beklentileri aşarken, güven 18 ayın zirvesine tırmandı, enflasyon ise yılın başlarında gördüğü sekiz yılın zirvesinden gerilemeye başladı.

Merkez Bankası, TL'nin ithalat maliyetlerini artıran düşüşünü durdurmak üzere (daha fazla faiz artırımı beklenmese de gidilebilecek indirimlerin kademeli olması bekleniyor) geçtiğimiz yıl sıkılaştırmaya başlamıştı.

Avrupa'nın geri kalan kısmının çoğunda faizler rekor düşük düzeylerde seyrederken, Türkiye'nin yüzde 8 seviyesindeki gösterge faizi TL'yi carry trade için cazip bir adres haline getiriyor.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:07
  1. Türk Lirası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı