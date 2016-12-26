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Türk lirası ile ilk ihale sonuçlandı

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi, kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi.

Türk lirası ile ilk ihale sonuçlandı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:34
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EPDK'nın, Türk Lirası ile gerçekleştirdiği ilk ihalesini kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ kazandı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen ve ilk Türk lirası cinsinden yapılan ihaleye 5 şirket teklif verdi.

5 ŞİRKET TEKLİF VERDİ

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığını yaptığı ihalede, önce 5 şirketin evraklarının bulunduğu ilk zarflar açıldı. Daha sonra teklifleri ihale şartnamesine uygun bulunan 5 şirketin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarflar açıldı.

22. TURDA KAZANDI

İkinci zarfların açılmasının ardından en düşük 3 teklif sahibi Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ, Fernas İnşaat AŞ ve Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcileri açık eksiltmeye davet edildi.

Açık eksiltmenin ikinci turunda Alöz Mühendislik temsilcisi teşekkür ederek ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin 22. turunda Fernas İnşaat AŞ kilovatsaat başına 4,465, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ ise 4,460 kuruş birim hizmet amortisman bedeli verdi. 23. turda Fernas İnşaat AŞ temsilcisi ihaleden çekildiklerini açıkladı. Böylece ihalede en düşük teklifi kilovatsaat başına 4,460 kuruş ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ verdi.

İhaleye teklif veren diğer 4 firma ve önerdikleri rakamlar şöyle:

- Fernas İnşaat AŞ: 4,465 kuruş / kilovatsaat kuruş

- Alöz Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 5,165 kuruş / kilovatsaat

- Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ: 5,390 kuruş / kilovatsaat

- Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.: 9,937 kuruş / kilovatsaat

 
EtiketlerEPDK
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