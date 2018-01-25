Komandolar Afrin için böyle yemin etti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği harekata katılan komandolar Azez’de yemin etti.

Afrin’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, ‘Komando Yemini’ ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor.

Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde “Kuzey Irak’ta, Azez’de, Suriye’de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır” ifadelerini kullandı.