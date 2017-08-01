Türk komandoları tarafından eğitildiler
Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye'de özgürleştirilen bölgelerde Türk komandolarının eğitim verdiği asayiş güçleri göreve başlamaya devam ediyor.01 Ağustos 2017 Salı 01:26
YENİAKİT.COM.TR - Carablus'tan Azez'e Rai'den El-Bab'a kadar alanı özgürleştirilen Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki Muhaliflerle ortak çalışmaya devam ediyor.
Türk komandoları bölgede Muhalif güçlere eğitim vererek, bölgede asayişi sağlamaya devam ediyor.
Türkiye tarafından eğitilen polis kuvvetleri Azez'de yeni görevlerine başladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr