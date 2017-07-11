Türk komandoları onları bu binada eğitiyor
Ağustos 2016'da başlayan Fırat kalkanı ile özgürleştirilen Aktarin bölgesinde Türk komandoları Muhaliflere yakın dövüş dersi vermeye başladı.11 Temmuz 2017 Salı 01:02
YENİAKİT.COM.TR - Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Halep'e bağlı Aktarin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Muhaliflere yakın dövüş dersi vermeye başladı.
TSK, özgürleştirdiği bölgelerdeki muhalif kuvvetleri eğiterek bölgedeki asayişi yerel kuvvetlere bırakıyor.
Yerel kuvvetler ise TSK ile organize çalışarak, bölgeye hizmet ve emniyeti sağlıyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr