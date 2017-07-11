Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk komandoları onları bu binada eğitiyor

Ağustos 2016'da başlayan Fırat kalkanı ile özgürleştirilen Aktarin bölgesinde Türk komandoları Muhaliflere yakın dövüş dersi vermeye başladı.

11 Temmuz 2017 Salı 01:02
Türk komandoları onları bu binada eğitiyor

YENİAKİT.COM.TR - Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Halep'e bağlı Aktarin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Muhaliflere yakın dövüş dersi vermeye başladı. 

TSK, özgürleştirdiği bölgelerdeki muhalif kuvvetleri eğiterek bölgedeki asayişi yerel kuvvetlere bırakıyor. 

Yerel kuvvetler ise TSK ile organize çalışarak, bölgeye hizmet ve emniyeti sağlıyor.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 01:02
  1. Fırat Kalkanı
  2. Halep
  3. Aktarin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafiristan nasıl Nuristan oldu?
    1. Kafiristan nasıl Nuristan oldu?
    2. Rejim ve Rusya saldırıya geçti
    3. Fransa basınına göre Lucas Moura..
    4. Muhalifler Türkiye sınırına ÖSO..
    5. Beşiktaş şehidine ev sözünü tuttu
    6. Türk komandoları onları bu binada..
    7. Siz hiç tank kovalayan bir millet..
    8. Musul'da karşı saldırı başladı
    9. Emani'nin babası: Bu olay tüm..
    10. Son nefeste tevbe kabul olur mu?
    11. Gazze'yi bu kez İsrail değil Mahmut..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. “Avrupa İslam Projesi” neyi amaçlıyor?
    14. 'Bosna kasabı'na destek mitingi iptal..
    15. Halep'te Esed milisleri arasında..
    16. Tahriki Taliban'dan bombalı saldırı
    17. Barzani'den Erdoğan'a skandal çağrı
    18. Darbe girişiminin ekonomiye etkisi..
    19. İsrail Filistin’e yapılan yardımlara..
    20. Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan..
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Cesetlere işkence yapan o komutan yakalandı
    Cesetlere işkence yapan o komutan yakalandı
    Katar meydan okudu! Tam 340 milyar...
    Katar meydan okudu! Tam 340 milyar...