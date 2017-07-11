Türk komandoları onları bu binada eğitiyor

YENİAKİT.COM.TR - Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Halep'e bağlı Aktarin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Muhaliflere yakın dövüş dersi vermeye başladı.

TSK, özgürleştirdiği bölgelerdeki muhalif kuvvetleri eğiterek bölgedeki asayişi yerel kuvvetlere bırakıyor.

Yerel kuvvetler ise TSK ile organize çalışarak, bölgeye hizmet ve emniyeti sağlıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr