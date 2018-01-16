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Türk komandoları ilk oraya girecek

Afrin'e düzenlenecek operasyonda TSK'nın ilk hedeflerinde biri ABD'nin elini kolunu bağlayacak Minniğ havalimanı olacak.

16 Ocak 2018 Salı 15:17
Türk komandoları ilk oraya girecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin’e “yıldırım harekâtı” anlayışına benzer biçimde ağır zırhlı birlik ile yüksek ateş gücüne dayalı bir taktik içinde harekât düzenleyecek biçimde hazırlıklarını tamamladı.

Askeri çevrelerde, TSK’nın Afrin’e yıldırım harekâtı doktrinini baz alan bir taktikle etkili ve zırhlı birlik gücüne dayalı bir taktikle harekât düzenleyebileceği konuşuluyor.

Sınır hattındaki birlikler, hafta sonunda nakledilen zırhlı askeri araçlarla takviye edildi. Uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı da sinyal kesici araçlar da sınır bölgesine nakledildi. Afrin; Türkiye sınırının yanı sıra Suriye’de İdlib ve Azez bölgelerindeki askeri unsurlar tarafından da kuşatılmış durumda.

İdlib’teki dört gözlem noktasına Türk topçusu yerleşmiş durumda. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Azez de ise hem Özgün Suriye unsurları hem de Türk askeri gücü bulunuyor. Birlikler, daha önce komandolarla takviye edilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:17
  1. TSK
  2. İDLİB
  3. Afrin
  4. Fırat Kalkanı Harekatı
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