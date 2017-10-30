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Türk Kızılayından Yemen'e yardım

Türk Kızılayının, Yemen'in Sokotra adasındaki ihtiyaç sahibi ailelere 175 ton un dağıttığı belirtildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:32
Türk Kızılayından Yemen'e yardım

Yemen resmi haber ajansının (SABA) haberine göre, Türk Kızılayı tarafından gönderilen 175 ton un, Aden Körfezi'nin sonunda Yemen kıyılarına 500 kilometre mesafede yer alan 4 adacıktan oluşan Sokatra vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sokotra Valisi Ahmed Abdullah, yardımların dağıtılması sırasında yaptığı açıklamada, Yemen'e insani yardım çalışmalarından ve ihtiyaç sahiplerine verdiği destekten ötürü Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

Türkiye, 2 yıldan fazla süredir ülkedeki çatışmalar sebebiyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:32
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