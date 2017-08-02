Türk Kızılayı'ndan Yemen'e yardım

Türk Kızılayının Yemen'e gönderdiği tıbbi yardımlar, ülkenin geçici başkenti konumundaki Aden'e ulaştı.



Hükümete bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Cemal Belfakih tarafından teslim alınan 6 konteynerlik yardım, kolera salgını ve çocuk hastalıkları ilaçları ile sterilizasyon aletleri başta olmak üzere 47 tonluk çeşitli ilaç ve tıbbi malzemeyi içeriyor.

Belfakih, yardımın teslimi sırasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Yemen halkına verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirtti, yardım çalışmalarından dolayı Türkye'ye teşekkür etti.

Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ise Türkiye'den gelen yardımların Yemenlilere sağlıklı şekilde ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi, yardımların Yemen halkının acılarını hafifletmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA