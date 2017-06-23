Türk Kızılayı'ndan Irak'taki sivillere 350 koli gıda yardımı

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Sorumlusu Serdar Yılmaz, Musul kent merkezinin batı yakasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle evlerini terk edip doğu yakasında hayata tutunmaya çalışan ailelere 350 koli gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Gıda kolilerinin Musul'un doğu yakasındaki Aden ve Ez-Zuhur mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Yılmaz, Türk Kızılayının Musullu sivillere yönelik insani yardımlarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Batı yakasından kaçıp Türk Kızılayının vermiş olduğu yardım kolilerinden alan Musullu Ali Casım, kentteki insani durumun çok kötü bir boyuta ulaştığını belirterek, desteklerinden dolayı Tükiye'nin hayır kurumlarına teşekkür etti.

Casım, "Özellikle batı yakasındaki insanların durumu çok kötü. Biz de orada oturuyorduk ancak doğuya geldik. Böylesi bir durumda verilecek en küçük yardımın bile manevi değeri büyüktür" dedi.