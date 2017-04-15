Türk Kızılayından Iraklı sığınmacılara yardım

Türk Kızılayı, Musul ve Telafer ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Irak'ın güneyindeki Necef kentine sığınan bin 500 aileye gıda yardımında bulundu.



Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Necef'teki sığınmacı ailelere bin 500 gıda kolisi dağıttık. Dün de Kerbela'da dağıttığımız bin 500 gıda kolisiyle yardımımız 3 bin koliyi buldu." ifadelerini kullandı.

Musullu 5 çocuk sahibi Um Ali de "Türk Kızılayı ve Türkiye'nin adını duyunca çok sevindik. Burada sayımızın çok olmasına rağmen Türkiye elinden geleni yapıyor. Musul'daki evimiz yerle bir edilmiş durumda. Oraya döndüğümüzde de Türkiye'yi yanımızda görmek istiyoruz ve bunun olacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Yardım dağıtımı sırasında orada bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Necef ve Kerbela'da çok sayıda yerinden edilmiş Telaferli Türkmenin olduğunu söyleyerek, "Dün ve bugün Türkmen kardeşlerimizin bulunduğu kamplara gittik, Kızılay ile birlikte yardımları dağıttık. Tüm Irak coğrafyasındaki Türkmen kardeşlerimizin mezhepsel ve bölgesel farklılıkları gözetmeden birbirlerine sarılmalarını arzu ediyoruz." dedi.

DEAŞ'ı defettikten sonra aynı düzeni yeniden huzur ve istikrar içinde tesis etmek gerektiğini kaydeden Yıldız, Türkmenlere şöyle seslendi:

"Bu geçiş dönemini de birbirimize zarar vermeden atlatmamız gerekiyor. Bu nedenle Türkmenlerle buluştuk. Türkiye Türkmenlerle bundan sonra daha sık beraber olacak. Döndüklerinde de Telafer'in yeniden imarı söz konusu olacaktır ki o noktada da Türkiye yanlarında olacak. Telafer bizim için son derece özel bir yer. Kendileri de Telafer'i 'küçük İstanbul' diye adlandırıyorlar. İnşallah kurtarıldığında da küçük İstanbul'u görmek nasip olur."

Büyükelçi Yıldız, yardım dağıtımı sonrası burada bulunan Telaferli aşiret lideri ve kanaat önderleriyle de bir araya geldi.

Türk Kızılayı, dün Kerbela'da tamamına yakını Musul ve Telafer ilçesinden gelen bin 500 aileye gıda yardımında bulunmuştu.

Kaynak: AA