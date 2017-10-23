Türk Kızılayından İdlib'e yardım desteği

Türk Kızılayı tarafından İdlib ve kırsalındaki Suriyelilere 11 tır gıda ve un gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Türk Kızılayı tarafından hazırlanan gıda ve un yüklü 11 tır Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Yardımları taşıyan tırlar daha sonra ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.