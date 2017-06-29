Türk Kızılayı Suriyelileri yanlız bırakmadı

Bu yılki ramazan kampanyasını "Ramazanı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla başlatan Türk Kızılayı, iç savaşın başından başından bu yana yanında olduğu Suriyelilere ramazanda ve bayramda da desteğini sürdürdü.



Türkiye içerisinde Suriyelilerin kaldığı tüm kamplara insani yardım malzemesi ve psikolojik destek gibi faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı, sınır ötesindeki Suriyelilerin de yanında olmaya devam ediyor.

Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine düzenlediği iftarların yanı sıra birçok yardımda bulunan ekipler, Türkiye'deki çeşitli dernekler ve kurumlarca bağışlanan malzemeleri de sınır ötesindeki Suriye halkına ulaştırdı.

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli olarak her gün İdlip kırsalındaki 10 yetimhane ve 7 kamptaki bin 890 ailenin iftarda yanlarında olduklarını söyledi.

Aynı bölgeye gönderilen 136 ton 402 kilogram undan yapılan ekmeklerin ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştığını belirten Akgündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında Suriye genelinde 255 bin 570 kişilik iftar yemeği verildi. İdlib kırsalıyla Azez ve Cerablus bölgesindeki halkın gıda, kıyafet, temizlik malzemesi gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda seferber olduk. Suriye'de 9 ayrı sevgi mağazamız bulunuyor. Buraya gönderdiğimiz 35 bin 658 parça giyim malzemesi, mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İnsanlar, burada kendi ihtiyaçlarını kendileri seçip ücretsiz alışveriş yaptı."

Akgündüz, kamplardaki barınma ihtiyaçlarını karşılamak için de seferber olduklarını, 4 bin 76 adet yastık, yorgan, battaniye ile 10 bin 644 kutu hijyen malzemesi dağıttıklarını kaydetti.

Kamplarda yaşayan bebek ve çocukları da unutmadıklarını aktaran Akgündüz, şöyle devam etti:

"Bölge için acil ihtiyaç duyulan 14 bin 675 kutu bebek maması, 6 bin 200 paket süt ve 486 paket bisküviyi ramazan boyunca Suriyelilere dağıttık. Bunun yanında yetimhanelerde yaşayan çocuklara 1 kamyon dolusu oyuncak gönderildi. Onlara savaşın acısını bir nebze de olsa unutturmaya çalıştık. 11 bebek arabası ve 1 tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine verildi. Ramazan ayı boyunca Selçuklu Belediyesi, Yardımeli Derneği, Düzce Belediyesi ve Kızılay'ın temin ettiği toplam 13 bin bayramlık gıda kolisinin, İdlib bölgesindeki 12 yetimhane, 4 kamp ile Cerablus ve Azez bölgesindeki kamplarda ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlandı."

Düzenli yardımlar kapsamında Türk Kızılayı şubeleri ile şahıs ve şirketlerin bağışladığı 7 bin 249 gıda kolisinin dağıtımına devam edildiğini anlatan Akgündüz, tüm hayırseverlere bağışlarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA