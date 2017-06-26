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Türk Kızılayı ramazanda Pakistan halkını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı, Ramazanda da yardım faaliyetleri ile Pakistan halkını yalnız bırakmadı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:02
Türk Kızılayı ramazanda Pakistan halkını yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Pakistan’da Ramazan ayı boyunca bin 500 gıda kolisi dağıtımı yaparken, bin 200 kişilik iftar programı düzenledi.

Pakistan’ın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiren Türk Kızılayı, ramazanda da Pakistan halkını yalnız bırakmadı.

Türk Kızılayı, ülkenin çeşitli noktalarında ramazan boyunca bin 500 gıda kolisi dağıtımı yaptı. Ayrıca, farklı programlarda toplam bin 200 Pakistanlıya iftar verildi.

Lahor’daki gıda kolisi dağıtımına katılan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Tarihten bu yana süregelen Türkiye-Pakistan kardeşliği ve dostluğu geçmişte olduğu gibi bugün de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti her daim Pakistan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edecektir. Pakistan’da olmaktan ve bu güzel birlikteliğin içinde bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Bu vesile ile de Pakistan halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, kardeşliğimizin her daim sürmesini temenni ederim.”

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Dr. Saeed Elahi ise iki ülke dostluğunun devam etmesi gerektiğine inandığını, bu yakınlığın dünyaya örnek oluşturduğunu ve bu ilişkide 2005’ten beri Türk Kızılayının büyük bir rol oynadığını söyleyerek, ramazandaki yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:02
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