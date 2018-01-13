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Türk Kızılayı İdlib’te yeni çadır kentler kuruyor

Türk Kızılayı, Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib kenti Hama sınır bölgesindeki çatışmalardan kaçan sivillerin barınması için farklı noktalarda yaklaşık 130 bin kişiden fazla mültecinin barınabileceği yeni çadır kentler kuruyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
Türk Kızılayı İdlib’te yeni çadır kentler kuruyor

İdlib-Hama sınır bölgesindeki şiddetli çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin İdlib’in güvenli bölgelerine doğru olan kaçışı sürerken Türk Kızılayı tarafından yeni çadır kent kurma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bölgede son olarak 650 çadır daha kurduklarını ifade eden Kızılay Sınır Yardımları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı, "Suriye’de çatışmaların yaşandığı ilk günden buyana ülkenin kuzeyine göç etmek zorunda kalan insanların mağduriyetlerini gidermek bu bölgede çalışmalarımızı yoğun bir şekilde başlattık. AFAD’ın da destekleriyle ekiplerimiz çadırların kurulumunu gerçekleştiriyor. Şimdi de burada 650 ailenin barınacağı modern bir çadır kent kurmaya çalışıyoruz. Kurulacak olan çadır kentte tuvaletinden duşuna kadar her şeyi yapacağız" dedi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısında bulunan Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı’na yakın Sarmada kasabasının kuzeyinde yer alan Kelbit bölgesinde daha önce AFAD tarafından zemin çalışmaları yapılan arazide kurulumuna başlanan çadırlar binlerce insana ev sahipliği yapacak. 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
  1. Türk Kızılay
  2. İdlib
  3. Suriye
  4. çadır kent
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