Türk kızı ırkçı saldırı kurbanı oldu

Varşova’nın Ochota semtinde, önceki gün okuldan eve dönen Canan E., Polonyalı bir ırkçının saldırısına uğradı.

40 yaşlarındaki saldırgan, 14 yaşındaki kız çocuğuna “Polonya ve Polonyalılar için, ülkemden defol” şeklinde bağırarak saldırdı. Canan E.’ye küfür ve hakaretler yağdıran saldırgan, küçük kızı darp etti.

Mağdur Türk kızı saldırının ardından haber verdiği babası tarafından hastaneye götürülüp rapor alındı. Baba, Ochota Polis Karakoluna gidip suç duyurusunda bulunmasının ardından, olay yerinde inceleme başlatıldı. Semt sakinlerinin evlerine giderek olaya ve faile ilişkin bilgi toplamaya çalışan polis, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Soruşturmanın selameti açısından konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Ochota Bölge Savcılığı da soruşturma başlattı.

“Polonya’da ırkçılığa yer yok”

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, konunun basına yansımasının ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, Türk kız çocuğuna yapılan saldırıya tepki gösterdi. Morawiecki, “Polonya’da ırkçılığa yer yok, kız çocuğuna derisinin renginden dolayı yapılan saldırı, en üst düzeyde kınanmayı hak ediyor. Polonya’nın herkes için güvenli olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“Eşkıyalara sıfır tolerans”

Başbakan Morawiecki’nin ardından Twitter hesabında “Eşkıyalara sıfır tolerans” yazan Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak da Emniyet Genel Müdürünü bizzat konuyla ilgilenip failin ortaya çıkarılması için görevlendirdiğini duyurdu.

Milliyetçi ve Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) 2 yıldır iktidarda olduğu Polonya’da son dönemde yabancılara yönelik saldırılarda artış gözleniyor. Aynı partiden geçtiğimiz Aralık ayına kadar başbakanlık görevini yürüten Beata Szydlo ve halen görevdeki İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak bugüne kadar yabancılara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ırkçı temele dayandığı iddialarını reddetmiş, Polonya’da ırkçılık diye bir olgunun olmadığını belirtmişti.