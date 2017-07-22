Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk keşif droneleri Afrin semalarında

Türk Silahlı Kuvvetleri 2011 yılından bu yana terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar keşif uçuşu yaptı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:59
Türk keşif droneleri Afrin semalarında

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'nin olası Afrin operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin son hazırlıkları devm ediyor. 

Terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan kentte 73 hedefi belirleyen Türk Silahlı kuvvetleri keşif faaliyetlerini hızlandırdı. 

Bugün, İnsansız Hava araçları keşif için Afrin semalarında görüldü. Kilis yönünden gelen keşif İha'sı Muhalifler ve TSK kontrolündeki Azez bölgesine kadar olan terör örgütü mevzilerini tespit etti. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:59
  1. SURİYE
  2. muhalifler
  3. AFRİN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid-i Aksa'ya dev yürüyüş başladı
    1. Mescid-i Aksa'ya dev yürüyüş başladı
    2. Rusya, uzay saldırıları için hazırlığa..
    3. Çavuşoğlu Almanya'nın iddiasına..
    4. İncirlikten kalkan uçaklar işgale..
    5. İsrail Mescid-i Aksa'yı sanduka için..
    6. PKK'nın sızma girişimi engellendi
    7. İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...
    8. Türk keşif droneleri Afrin semalarında
    9. AB'den 'mülteci' açıklama: Türkiye'nin..
    10. İsrail’i kınayan gizli Yahudiler
    11. Suriye'de Polis karakolları kuruldu
    12. Odunla kafasına vurulan adam öldü
    13. Terör devleti İsrailden kurnaz taktik!..
    14. Son anketin sonucu açıklandı: Bu pazar..
    15. Bu hastalık, hastaların yüzde %25’inde..
    16. Mısır Ortadoğu'nun en büyük üssünü..
    17. O, Hristiyan ailenin imam oğlu
    18. Yine çocuk gelin dramı... 16 yaşında..
    19. Hamas'tan terör devletine uyarı: Kudüs..
    20. Ege'de çok şiddetli artçı sarsıntı.....
    Otobüsü durdurup askerleri bayıltana kadar...
    Otobüsü durdurup askerleri bayıltana kadar...
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı