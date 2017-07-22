Türk keşif droneleri Afrin semalarında

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'nin olası Afrin operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin son hazırlıkları devm ediyor.

Terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan kentte 73 hedefi belirleyen Türk Silahlı kuvvetleri keşif faaliyetlerini hızlandırdı.

Bugün, İnsansız Hava araçları keşif için Afrin semalarında görüldü. Kilis yönünden gelen keşif İha'sı Muhalifler ve TSK kontrolündeki Azez bölgesine kadar olan terör örgütü mevzilerini tespit etti.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr