Türk keşif droneleri Afrin semalarında
Türk Silahlı Kuvvetleri 2011 yılından bu yana terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar keşif uçuşu yaptı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:59
YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'nin olası Afrin operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin son hazırlıkları devm ediyor.
Terör örgütü PKK/PYD işgalinde bulunan kentte 73 hedefi belirleyen Türk Silahlı kuvvetleri keşif faaliyetlerini hızlandırdı.
Bugün, İnsansız Hava araçları keşif için Afrin semalarında görüldü. Kilis yönünden gelen keşif İha'sı Muhalifler ve TSK kontrolündeki Azez bölgesine kadar olan terör örgütü mevzilerini tespit etti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr