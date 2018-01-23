Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk kaynak suyu 110 ülkede içiliyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanan sular, 110 ülkeye ihraç ediliyor.

23 Ocak 2018 Salı 09:02
Türk kaynak suyu 110 ülkede içiliyor

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa’da, Türkiye’deki yıllık su pazarı hacminin 11 milyar litreyi geçtiğini, sektördeki cironun 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Karamehmetoğlu, ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu belirterek, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektörün mevcut kurulu kapasiteyle bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu kaydetti. Karamehmetoğlu, ambalajlı su pazarının her yıl yüzde 3-4 oranında büyüdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

“İhracatta net döviz fazlası veren bir sektörü temsil ediyoruz. 50 milyon doların üzerinde ihracat gelirimiz var. Aslında su, yurt dışı ticarete konu olan bir emtia değil, suyun ihraç edilmesi zordur. Ama Türk suları özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde çok beğeniliyor. Doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkeyiz. Türk sularının yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halkınca da beğeniyle tüketildiğini söyleyebilirim. Türk kaynak suları 110 ülkeye ihraç ediliyor.” Uzak Doğu’ya ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karamehmetoğlu, özellikle Çin pazarına girmek istediklerini dile getirdi.

Çin’in nüfus bakımından büyüklüğünün önemli olduğunu ifade eden Karamehmetoğlu, “Şu an Çin ve Hindistan gibi ülkelere girmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkeler nüfus olarak çok büyük. Aynı zamanda temiz ve içilebilir suya ulaşmada sıkıntı çekiyorlar. Çin’e deneme sevkıyatı yaptık ama ‘ihracata başladık’ diyemeyiz. Bu yılın ilk yarısında sonuç alacağımızı planlıyorum” diye konuştu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Feyzioğlu'ndan Afrin mesajı
    1. Metin Feyzioğlu'ndan Afrin mesajı
    2. Mersin'de heyelan meydana geldi
    3. Kuveyt Türk’ten 550 milyonluk ihraç
    4. Yerli üretim güçlü savunma
    5. İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve..
    6. İngiltere Başbakanı'ndan Zeytin Dalı..
    7. Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem..
    8. Erdoğan Güvenlik Değerlendirme..
    9. Borsa güne nasıl başladı?
    10. HDP'liler suyun bu tarafından mal mal..
    11. Afrin şehidi memleketine uğurlandı!
    12. Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden..
    13. Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda
    14. Külliye'de kritik zirve
    15. Tüketici güven endeksi belli oldu
    16. Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını..
    17. Aziz Yıldırım talimatı verdi!
    18. Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı
    19. Adana emlakta yükseliyor
    20. Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...