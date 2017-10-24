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Türk katilleri yine hakim karşısında

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan NSU terör örgütü'nün yargılanmasına devam ediliyor

24 Ekim 2017 Salı 19:16
Türk katilleri yine hakim karşısında

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde bugün davanın 384. duruşması görüldü.

Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl duruşmanın başında, kendisi ve diğer mahkeme üyeleri hakkında daha önce verilen tüm reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla suçlanan tutuklu sanık Andre E’nin avukatı, reddi hakim taleplerinin kabul edilmemesiyle oluşan yeni durumu müvekkili ile istişare etmeyi talep etti. Bunun üzerine Götzl, davayı yarına erteledi.

Böylelikle bu duruşmada müdahil avukatların sunumlara başlaması yönündeki beklenti de ertelenmiş oldu.

Davada Başsavcılık, 12 Eylül’de esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış ve sanıklar hakkında talep ettiği cezaları açıklamıştı. Sanık avukatları da mahkeme heyeti hakkında 10'nun üzerinde reddi hakim talebinde bulunmuştu. Reddi hakim talepleri başka mahkeme heyeti tarafından incelenip karara bağlanıyor.

Başsavcı Herbert Diemer, davanın başından beri tutuksuz yargılanan Andre E. için 12 yıl hapis cezası istemiş, zanlı da kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Savcı Diemer, başsanık Beate Zschaepe için de ömür boyu hapis cezası verilmesi talep etmişti.

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 19:16
  1. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi
  2. Herbert Diemer
  3. NSU
  4. NSU davası
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