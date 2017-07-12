Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyen gerçek

Ege Üniversitesinde (EÜ) yapılan çalışma sonucu, çok kavrulmuş Türk kahvesinde 65 farklı tat ve koku tespit edildi. Araştırmaya göre Türk kahvesini sade içenlerin daha fazla tat aldığı ortaya çıktı. Türk kahvesinde kavrulmuş, baharatımsı, acı, ekşi, tatlı, odunumsu, meyvemsi, toprağımsı, tütünümsü tat olduğu belirlendi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyen gerçek

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Elmacı ve doktora öğrencisi Jülide Kıvançlı'nın "Türk Kahvesinin Karakteristik Lezzetinin GC/MS ve Lezzet Profili Analizi ile Belirlenmesi" başlıklı çalışması, bu konu üzerinde yapılan ilk bilimsel uygulama oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Elmacı, Türk kahvesinin kültürü üzerine ulusal akademik yayınlar yapıldığını ancak lezzetine yönelik çalışma bulunmadığını belirtti.

Yabancı yayınlarda Türk kahvesine bugüne kadar hiç yer verilmediğine dikkati çeken Elmacı, geleneksel lezzeti uluslararası boyutta tanıtmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türk kahvesini sade içenler lezzeti daha iyi alıyor

Türk kahvesinin, endüstriyel üretimde daha çok orta ve çok kavrulmuş halde satışa sunulduğuna işaret eden Elmacı, şunları kaydetti:

  • "Yaptığımız analiz sonucunda hafif kavrulmuş kahvede 50, orta kavrulmuşta 59 ve çok kavrulmuş Türk kahvesinde 65 farklı tat ve koku maddesi saptandı. Ayrıca Türk kahvesini duyusal olarak da analiz ettik. Türk kahvesinde kavrulmuş, baharatımsı, acı, ekşi, tatlı, odunumsu, meyvemsi, toprağımsı, tütünümsü tat ve kokuyu belirledik. Buna göre hafif kavrulmuş kahvede ekşi, tatlı, meyvemsi özellikleri tespit ettik. Orta kavrulmuşta ise kavrulmuş, baharatımsı, odunumsu, meyvemsi ve tütünümsü özellikler, yine çok kavrulmuşta ise kavrulmuş, acı, baharatımsı, odunumsu ve toprağımsı tat ve kokunun belirleyici olduğunu saptadık."

Şekerli kahvenin lezzet algısını değiştirdiğini fark ettiklerini belirten Elmacı, "Çünkü sade içenlerin Türk kahvesinin lezzetini daha iyi aldığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
  1. Türk kahvesi
  2. Ege Üniversitesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da kızamığa yakalanan 35 çocuk öldü
    1. Avrupa'da kızamığa yakalanan 35 çocuk..
    2. Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi..
    3. Aydın’da 6 rütbeli asker FETÖ’den..
    4. Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    5. Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    6. Terör örgütü PKK'ya Mardin'de ağır..
    7. Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi
    8. Başbakan Yıldırım: Biri Erbakan diğeri..
    9. Konya'da villaya baskın! Çok sayıda..
    10. "Gerekirse Türkiye'ye dönerim"
    11. Bakan Berat Albayrak'tan yoğun enerji..
    12. Emekliye intibak için seyyanen zam
    13. Arabistan'da 4 kişi idam edildi!
    14. Sınırdan develeri bile geçirmediler!..
    15. Gölette yakalanan balık şaşırttı
    16. Vuruldukları yerde o anları anlattılar
    17. Mersin'de nevresim takımlarına..
    18. Burak Yılmaz taraftarı heyecanlandırdı!
    19. Düzce'de otobüsteki Türk Bayrağını..
    20. Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyen gerçek
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!