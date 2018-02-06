Türk kadına yumruklarla saldırdılar!

YENİAKİT.COM.TR - Avrupa’da Türklere karşı ırkçı saldırılar sürüyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Keplerplatz Metro istasyonunda bilet kontrolü yapan Gülten F. isimli Türk kadına bilet kontrolü yapan memur tarafından saldırı düzenlendi.

‘’PİS YABANCI NE DERSEM ONU YAPACAKSIN!’’

Görevli memur kontrol sırasında Gülten F. isimli Türk kadına biletinin geçersiz olduğunu ifade etti.

Gülten F. “Kimlik bilgilerimi alabilirsiniz, cezayı ödeyeceğim ama işe yetişmek için acele etmem lazım.“ ifadelerinde bulunduğu sırada görevli memur Türk kadına saldırarak “Pis yabancı, benim zamanım olana kadar orada bekleyeceksin ve ben ne dersem onu yapacaksın!“ diyerek ırkçı saldırıda bulundu.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Avusturyalı memurun sözlü hakaretleri ardından fiili saldırı da düzenledi.

Türk kadına yumruklarla saldıran görevli, Gülten F.’nin karnına ve yüzüne vurdu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Gülten F. darp raporu alarak, avukatı aracılığı ile saldırıgan memura dava açtı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr