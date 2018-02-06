Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk kadına yumruklarla saldırdılar!

İslamafobi’nin zirve yaptığı Avusturya’da Türk vatandaşlarına karşı ırkçı saldırılar sürüyor.

06 Şubat 2018 Salı 18:40
Türk kadına yumruklarla saldırdılar!

YENİAKİT.COM.TR - Avrupa’da Türklere karşı ırkçı saldırılar sürüyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Keplerplatz Metro istasyonunda bilet kontrolü yapan Gülten F. isimli Türk kadına bilet kontrolü yapan memur tarafından saldırı düzenlendi.

‘’PİS YABANCI NE DERSEM ONU YAPACAKSIN!’’

Görevli memur kontrol sırasında Gülten F. isimli Türk kadına biletinin geçersiz olduğunu ifade etti.

Gülten F. “Kimlik bilgilerimi alabilirsiniz, cezayı ödeyeceğim ama işe yetişmek için acele etmem lazım.“ ifadelerinde bulunduğu sırada görevli memur Türk kadına saldırarak “Pis yabancı, benim zamanım olana kadar orada bekleyeceksin ve ben ne dersem onu yapacaksın!“ diyerek ırkçı saldırıda bulundu.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Avusturyalı memurun sözlü hakaretleri ardından fiili saldırı da düzenledi.

Türk kadına yumruklarla saldıran görevli, Gülten F.’nin karnına ve yüzüne vurdu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Gülten F. darp raporu alarak, avukatı aracılığı ile saldırıgan memura dava açtı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:40
  1. Gülten
  2. viyana
  3. avusturya
  4. saldırı
  5. ırkçı
  6. nazi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor