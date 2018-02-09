Türk jetleri YPG'nin sözde komuta merkezini yerle bir etti

Türk savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.