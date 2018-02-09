Türk jetleri YPG'nin sözde komuta merkezini yerle bir etti
Gece yarısı gerçekleşen hava harekatında Afrin merkez, Minniği, Bafilun Dağı, Raco ve Kefr Cenne'deki terör mevzileri vuruldu.09 Şubat 2018 Cuma 09:30
Türk savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.
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