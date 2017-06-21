Türk jetleri o bölgeleri vurdu!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.