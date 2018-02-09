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Türk jetleri böyle vurdu! Yeni görüntüler

TSK'nın hava harekatında PYD/PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere yansıdı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:23

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün gece gerçekleştirdiği hava harekatında PYD/PKK'lı teröristlere ait sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği anlar görüntülere yansıdı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Jetlerin, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarını vurduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:23
  1. PKK
  2. PYD
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Afrin

YORUM YAZ

  • sedatsedat17 dk önce
    beli kirildi diye,,,abartiliyor..... birincisi siginak ve depolarin ici bosmuydu dolumuydu, bilemeyiz,, bu itler öyle aciga saklayacaklarini sanmiyorum, onlarda biliyor ihalarla aradigimizi.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Hala anlamıyormusunuz.Rusya hava sahasını 4 gün kapattı ve bu sürede olabildiğince teröristi içeri aldılar.Amerika ile rusya anlaşmışlar Türkiyeyi zayıflatıp mezopotamya kaynaklarını kullanacaklar.Rusya burada kendi ülkesine gelmesini istemediği teröristleri burada kırıma uğratıyor...Pyd,sdg,anasınındamı-dg bütün bunlar kullanılıp atacak.Olan benim asil Türk Milletime ve orada kullanılan kürt gençlerine vede geleceğine oluyor.Adam 12-15 bin km.uzaktan geliyor yamyam pislikler....
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