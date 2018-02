Türk jetleri bomba yağdırdı!

07.50 : Türk savaş uçakları, gece saatlerinde YPG'nin terör hedeflerine bomba yağdırdı. Uçakların bomba bıraktığı yerlerde gerçekleşen şiddetli patlama sesleri, sınır hattından net şekilde duyuldu. Vurulan yerler arasında, Bafelyun Dağı da bulunuyor.

Anadolu Ajansı, Kilis'ten roket ve izli mermilerin görüldüğünü bildiriyor. Aynı zamanda sınırdaki tanklar da çok sayıda atış yaptı.

07.45 : Dün sekiz noktanın birden YPG'li teröristlerden temizlenmesiyle batı cephesinde hat birleşti.

07.40 : Türkiye'nin İdlib'e gönderdiği yeni konvoy, Sarakib'ten geçti. Kasabada yaşayanların Türk konvoyunu büyük sevgi gösterisiyle karşıladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Konvoyun Tel el Sultan'a gittiği bildiriliyor.

07.20 : Terör örgütünün inşa ettiği bazı binaların Türk ordusunun saldırılarında yerle bir olduğu, uydu görüntülerinde ortaya çıktı.



07.10 : Reuters haber ajansı, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin El Bab'ın güneyindeki Tadif'ten fotoğraflarını dünyaya servis etti.



Tadif halihazırda rejim güçleri ile ÖSO arasında sınır. Bölge, Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü IŞİD'den temizlenmişti.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22. gününde bölgedeki tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.