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Türk jetleri askeri havaalanını vurdu!

Türk savaş uçakları, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanını vurdu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:39
Türk jetleri askeri havaalanını vurdu!

Akşam üzeri 17.00'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk F-16'ları ilk olarak ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı'nı bombaladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini güvene almak için Fırat Kalkanı'ndan sonra başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk F-16'lar gün akşama dönerken havalanıp Afrin'i bombalamaya başladı.

ABD'NİN KULLANDIĞI HAVAALANI BOMBALANIYOR

Operasyonda kritik yer tutan Minniğ Havaalanı'da bu kapsamda ilk bombalanan yerlerden biri. ABD YPG/PKK'ya bu havalimanı üzerinden silah taşıyordu.

DESTEK KESİLECEK

Bu havaalanının ele geçirilmesiyle birlikte ABD'nin YPG'ye desteği büyük ölçüde kesilmiş olacak.

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:39
  1. Minniğ Havaalanı
  2. YPG
  3. ABD
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  • Hakikat Hakikat 53 dk önce
    ALLAHım hz. MUHAMMED in ordusunayardımcı ol.
  • ALPALP1 sa önce
    YÜCE RABBİMİZ MUZAFFER EYLESİN İNŞALLAH
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    vurun taş üstünde taş bırakmayın.terörist Haydut amerikan askerini kovun ülkemizden.ülkemiz Turkiyedeterörist amerikan askeri istemiyoruz
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