Türk jetleri ağır bombardımana başladı

YENİAKİT.COM.TR - ''Zeytin Dalı'' harekatı devam ederken Türk jetleri operasyonun ilk günü haricindeki en yoğun bombardımanını gerçekleştiriyor.

Cinderes ve Basufan hattı Türk F-16 uçakları tarafından yoğun olarak vurulmaya başlandı.

Terör örgütü PKK/PYD'nın bölgede bulunan sığınakları ve cephe hatları hedef alınıyor.

AFRİN'NİN DOĞU HATTI HEDEF ALINIYOR

Öte yandan Malikiye ve Minnig hava üssü çevresi Azez'de konuşlu fırtına obüsleri tarafından vuruluyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr