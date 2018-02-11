Türk jetleri ağır bombardımana başladı
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ederken, F-16'lar Cinderes ve Basufan'ı vurmaya başladı.11 Şubat 2018 Pazar 20:07
YENİAKİT.COM.TR - ''Zeytin Dalı'' harekatı devam ederken Türk jetleri operasyonun ilk günü haricindeki en yoğun bombardımanını gerçekleştiriyor.
Cinderes ve Basufan hattı Türk F-16 uçakları tarafından yoğun olarak vurulmaya başlandı.
Terör örgütü PKK/PYD'nın bölgede bulunan sığınakları ve cephe hatları hedef alınıyor.
AFRİN'NİN DOĞU HATTI HEDEF ALINIYOR
Öte yandan Malikiye ve Minnig hava üssü çevresi Azez'de konuşlu fırtına obüsleri tarafından vuruluyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
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