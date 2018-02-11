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Türk jetleri ağır bombardımana başladı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ederken, F-16'lar Cinderes ve Basufan'ı vurmaya başladı.

11 Şubat 2018 Pazar 20:07
Türk jetleri ağır bombardımana başladı

YENİAKİT.COM.TR - ''Zeytin Dalı'' harekatı devam ederken Türk jetleri operasyonun ilk günü haricindeki en yoğun bombardımanını gerçekleştiriyor. 

Cinderes ve Basufan hattı Türk F-16 uçakları tarafından yoğun olarak vurulmaya başlandı. 

Terör örgütü PKK/PYD'nın bölgede bulunan sığınakları ve cephe hatları hedef alınıyor. 

AFRİN'NİN DOĞU HATTI HEDEF ALINIYOR 

Öte yandan Malikiye ve Minnig hava üssü çevresi Azez'de konuşlu fırtına obüsleri tarafından vuruluyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:07
  1. AFRİN
  2. zeytin dalı
  3. Cinderes
  4. PKK/PYD
  5. baflun

YORUM YAZ

  • ismailismail42 dk önce
    Rabbim atılan her bombanın hedefini bulmasını nasip etsin, tez zamanda hepsini kahrı perişan etsin.
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