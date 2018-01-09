Türk istihbaratı faciayı böyle engelledi!

Türk istihbarat birimleri bir yandan Suriye’de silah ve bomba eğitimi alan, eylem potansiyeli bulunan kişilerin Türkiye’ye sızma ihtimaline karşı sınır bölgesinde sıkı tedbirler alırken, bir yandan da Suriye’de kurulan istihbarat ağı ile sınır ötesinde yaşananları sürekli takip ediyor. Suriye’de özellikle Türk birliklerinin görev yaptığı yerlere yönelik herhangi bir saldırıyı önceden tespit edip önlemek için çalışan istihbarat birimleri, önceki gün Azez Meclisi’ne bombalı araç saldırısı düzenleneceği bilgisini elde etti.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin kontrolündeki bölgeden bomba yüklü bir aracın Azez Meclisi’ne saldırmak üzere hareket ettiğini belirledi.

TÜRK İSTİHBARATI FACİAYI FARK ETTİ

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Türk istihbarat birimlerinin yönlendirmesi ile harekete geçen Azez yerel polisi, söz konusu aracı yakaladı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş 150 kilogram patlayıcı bulundu. Aracın ele geçirilmesiyle büyük bir facianın önlendiği bildirildi.

Azez’de 7 Ocak 2017’de yerel meclise bağlı mahkeme binasının önünde bombalı araç infilak ettirilmiş, en az 60 sivil ölmüş, 100’den fazla sivil yaralanmıştı. Bu saldırının ardından bina kullanılmaz hale gelmişti. Saldırıyı DEAŞ’ın yaptığı duyurulmuştu. İdlib’in merkezinde pazar günü yapılan bombalı araç saldırılarında da 30 sivil ölmüş, 70’in üzerinde kişi yaralanmıştı.

Böylece Türk istihbaratı katliamın yıldönümünde yeni bir saldırıyı önledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri-Özgür Suriye Ordusu ortaklığıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sayesinde sınır hattındaki Azez-Cerablus arasındaki 250 kilometrekareden fazla büyüklükteki bölge DEAŞ teröründen kurtarılmıştı. Türkiye- Suriye sınırı DEAŞ’tan tamamıyla temizlenirken Cerablus-Azez arasındaki kara bağlantısı da sağlanmış oldu.

KONVOYA SALDIRI

Suriye İdlib’de gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Daret İzze İlçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti. Ölen veya yaralanan olmadığı belirtilen saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi. Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.