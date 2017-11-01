Türk istihbaratı DEAŞ'ın ensesinde

Selim Yazıcı/Ankara

Uzun süredir Türkiye’ye eylem gerçekleştiremeyen DEAŞ’ın iyice köşeye sıkıştırılmasında, Türk istihbarat birimlerinin tamamen ‘bağımsız’ olarak elde ettiği istihbarat başarısının etkili olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre Amerikan istihbaratı, eski büyükelçinin iddia ettiği gibi Türkiye’ye yardım etmek bir yana, 15 Temmuz sonrası ülkenin iyice karışması için, yüzlerce DEAŞ militanını bizzat organize ederek Türkiye’ye sokmuş.

Rezil kumpasın arkasında olduğunu gizlemeye çalışan Amerikan istihbaratı, Türkiye’ye yönlendirilen DEAŞ militanlarının sevk ve idare vazifesini ise bir Kuzey Avrupa ülkesinin istihbarat örgütüne ihale etmiş.

Amerika’nın, Türkiye’de bir iç savaş körüklemek için planladığı bu senaryonun piyonları konumundaki yüzlerce DEAŞ militanının 15 Temmuz sonrası Türk istihbarat birimlerinin, yakın takibine alındığı ve hareket kabiliyetlerinin felç edildiği öğrenildi.

Operasyonlarda onlarca DEAŞ militanını etkisiz hale getiriliken, kalanların ise CIA tarafından geri çekildiği ileri sürülüyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Büyükelçisi John Bass, geçtiğimiz günlerde “Sayemizde DEAŞ, Türkiye’de eylem yapmıyor” diyerek ABD’nin DEAŞ ile bağlantısını ağzından kaçırmıştı.