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Türk-İslam Eserleri Sergisi Başkent’te

Başkent olmasının yanı sıra tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olan Ankara’da, ‘Medeniyetimizin İzinde’ karma Türk-İslam eserleri sergisi açıldı. Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi, ‘Medeniyetimizin İzinde Türk-İslam Eserleri Sergisi ile görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 11:46
Türk-İslam Eserleri Sergisi Başkent’te

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA 

TEK TABLODA KUR’AN HATTI

‘Medeniyetimizin İzinde’ karma İslam eserleri sergisinde tespih, çini, minyatür gibi eserlerin yanı sıra, hat ve ebru tekniği ile yapılmış pek çok sanat eseri de yer aldı. Sergide sunulan Hattat Levent Karaduman tarafından yazılan ‘Tam Boy Kur’an-ı Kerim’ ihtişamı ve devasa boyutuyla ziyaretçilerin dikkatini ve ilgisini çekti. Türk Hat sanatında bir ilk olan Gubari stille yazılmış eserin boyu 2 metre, eni ise yaklaşık 4 metre. İlk kez İslam eserleri sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan ‘Tam Boy Kur’an-ı Kerim’e’ katılımcılar büyük ilgi gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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