Türk-İslam Eserleri Sergisi Başkent’te

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

TEK TABLODA KUR’AN HATTI

‘Medeniyetimizin İzinde’ karma İslam eserleri sergisinde tespih, çini, minyatür gibi eserlerin yanı sıra, hat ve ebru tekniği ile yapılmış pek çok sanat eseri de yer aldı. Sergide sunulan Hattat Levent Karaduman tarafından yazılan ‘Tam Boy Kur’an-ı Kerim’ ihtişamı ve devasa boyutuyla ziyaretçilerin dikkatini ve ilgisini çekti. Türk Hat sanatında bir ilk olan Gubari stille yazılmış eserin boyu 2 metre, eni ise yaklaşık 4 metre. İlk kez İslam eserleri sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan ‘Tam Boy Kur’an-ı Kerim’e’ katılımcılar büyük ilgi gösterdi.