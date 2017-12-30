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Türk işadamları Katar seferine hazırlanıyor

Türk iş adamları, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda Katar’a gidecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:36
Türk işadamları Katar seferine hazırlanıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Katar’ın Türk iş dünyası için yeni fırsatlar sunduğunu söylerken, Katar sermayesinin de Türkiye’ye ilgisinin arttığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Katar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle, 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’a bir ziyaret programı gerçekleştirilecek. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Katar,  zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma süreci yakalamayı istiyor. Dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlıyor” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin 11,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özellikle 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projelerinin Türk firmaları için yeni fırsatlar sunduğuna işaret etti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi de artmaktadır. 17-18 Ocak 2017 tarihinde yine TOBB-Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Katar ziyareti ve firmalar arası iş görüşmeleri son derece başarılı geçmişti. Aynı ziyaret esnasında, Birliğimiz ile Katar TSO arasında imzalanan anlaşma ve 2017 yılı içinde firmalarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’a geniş katılımlı bir heyet düzenlemeye karar verdik.”

Program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu gerçekleştirilecek. Altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri,  bebek - yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri yapılacak ve Katar’daki bazı tesisler ziyaret edilecek.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:36
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