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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dün Hendek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Başkan Atalay ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bu genelgeyi çıkartan hükümet bunu uygulamayanlarla ilgili en ağır yaptırım cezaları uygulamak durumunda” dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:21
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan dere yatağına devrilen traktör kazasında 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Türk-İş Genel Sekteri Ergün Atalay, Tarım İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve beraberindekiler traktör kazasında yaralanan Aleyna Boz, Yusuf Akman, Yusuf Çapat, Uğur Boz, Mehmet Boz, Veysel Akman ve Gamze Boz’u ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yaralanan kişilerle tek tek ilgilenen Başkan Atalay, yakınlarından durum hakkında bilgi alarak her türlü destekçileri olduklarını belirtti.

“Ben bu işin son olmasını diliyorum”

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Maalesef dün Hendek ilçemizde 7 tane ölü 9 tane yaralımız var. Şimdi bu iş kazası mı ya da iş cinayeti mi yani fotoğrafa nasıl bakarsan öyle anlarsın. Maalesef bu işin kabul edilir bir yanı yok. Oynaması, denizde yüzmesi gereken çocuklar dün bir traktörün üstünde can verdi. Bir kısmı da burada ağır şekilde yatmakta. 19 Nisan’da Başbakanlığın bir genelgesi vardı gezici tarım işçileriyle ilgili. Burada nerede yaşayacaklar, nasıl seyahat edecekler. Sosyal güvenceleri nasıl olacak tamamı o genelgede var. Ama maalesef ne bu genelgeye uyan var, ne bu genelgenin kurallarını yerine getiren var. İnsanlar can vermeye devam ediyor. Çocuk işçiler hem Türkiye’nin, hem biz sendikaların, Türk-İş’in birinci gündemidir. Her sene bu gezici tarım işçileriyle alakalı haftada bir çok insan hayatını kaybediyor. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor. Bu genelgeyi çıkartan hükümet bunu uygulamayanlarla ilgili en ağır yaptırım cezaları uygulamak durumunda. Bu ihmal ha birini çıkıp vurmuşsun ha bu ihmali yapmışsın. Burada herkes aklını başına alsın. Ben bu işin son olmasını diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:21
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