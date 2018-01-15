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Türk iş dünyası, Katar’a çıkarma yapacak

Türk iş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla 15-17 Ocak’ta düzenlenecek “Türkiye-Katar İş Forumu”na katılacak.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:15
Türk iş dünyası, Katar’a çıkarma yapacak

TOBB’un açıklamasına göre, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017’de firmalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 15-17 Ocak’ta Katar’a geniş katılımlı bir ziyaret düzenlemenin kararlaştırıldığı belirtildi.

YOĞUN İKİLİ TEMASLAR OLACAK

Bu kapsamda gerçekleştirilecek “Türkiye-Katar İş Forumu”, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani’nin konuşmalarıyla başlayacak. Türkiye ve Katar’dan bakanların da katılımının beklendiği forumda, uzmanlar tarafından ülkeleri tanıtan sunumlar yapılacak. Türkiye-Katar İş Forumu çerçevesinde başta altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, enerji hizmetleri ile ilaç ve tıbbi cihazlar olmak üzere çeşitli sektörlerde iki ülkenin firma temsilcileri iş görüşmeleri yapacak ve bazı tesisler ziyaret edilecek.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:15
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