Kamerun Sanayi, Madencilik ve Teknoloji Bakanı Ernest Gbwaboubou, ülkesindeki barajların elektrik ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, "Ülkede en az 5 büyük hidroelektrik santrali yapılacak. Bu projelerde yer almak isteyen Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz." dedi.



Gbwaboubou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liberal ekonomiye geçişle birlikte Kamerun'un uluslararası piyasalara entegre olmayı hedeflediğini söyledi.

Kamerun'un enerji sektöründe yatırım yapmak için uygun bir piyasaya sahip olduğunu vurgulayan Gbwaboubou, ülkedeki yasal prosedürleri iyileştirmek için yeni adımlar attıklarını ve yatırımcı lehine düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Gbwaboubou, maden sektöründe yatırımda bulunmak isteyen şirketler için de ayrı teşvikler verildiğini dile getirerek, sektörü daha rekabetçi hale getirecek vergilendirme uygulamalarına başladıklarını anlattı.

Ülkedeki barajların elektrik ihtiyacının karşılamada yetersiz kaldığını aktaran Gbwaboubou, "Üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 75'i hidroelektrik santrallerinden karşılıyor. Kamerun, Afrika kıtasının üçüncü büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ülkesi. Hükümet büyük baraj inşaatları için bazı projeler hayata geçirdi. Ülkede en az 5 büyük hidroelektrik santrali yapılacak. Bu projelerde yer almak isteyen Türk iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Gbwaboubou, Kamerun'da yatırımcılar için enerji sektörünün değişik alanlarında yatırım imkanı bulunduğunu söyledi.

Coğrafi konumu nedeniyle ülkede güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Gbwaboubou, Kamerun'un yer altı kaynakları açısından da önemli bir Afrika ülkesi olduğuna işaret etti. Gbwaboubou, "Kamerun'da altın, elmas, kömür, kobalt, çelik ve manganez gibi madenler başta olmak üzere 50 çeşit maden bulunuyor." dedi.

Ülkedeki hidrokarbon sektörünün ekonominin yüzde 20'sini oluşturduğunu ifade eden Gbwaboubo, "Kara ve deniz aşırı sahalarımızdaki petrol aramaları ve altyapı yatırımlarını artırarak daha fazla yatırımcı çekmeyi planlıyoruz. Petrol arama-üretim faaliyetlerinde bulunacak büyük enerji şirketlerini ülkemize davet ediyoruz. Siyasi olarak güvenilir bir yatırım ortamı oluşturduk. Bu da yatırımcı için önemli bir avantaj." diye konuştu.

Kaynak: AA