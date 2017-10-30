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Türk iş adamları o ülkede bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rotterdam Şubesi'nce düzenlenen etkinlikte Türk iş adamları bir araya geldi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:43
Türk iş adamları o ülkede bir araya geldi

Rotterdam'daki programda konuşan MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar, iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye'ye gezi gerçekleştireceklerini belirtti.

Duyar, MÜSİAD'a üye iş adamlarına yönelik 9-13 Kasım tarihlerinde İstanbul, Karaman, Aksaray ve Nevşehir'i ziyaret edeceklerini vurguladı.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen MÜSİAD Hollanda'nın kurucusu Mehmet Akbulut da "MÜSİAD nitelik ve nicelik olarak büyüyor. Hollanda'da tek bir şube varken, son bir yıl içerisinde Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht olmak üzere, dört şube açıldı. Bu büyük bir fırsattır. Bizler kalıcı değiliz, MÜSİAD hepimize ait." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:43
  1. MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar
  2. musiad
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