Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk inşaat devinin iflası istendi!

Türkiye’nin en büyük müteahhitlik firmalarından biri olan Eko İnşaat’ın iflası istendi. İflas talepli davayı, şirkete teminat mektubu veren bir banka açtı. Yarım asrı deviren Eko İnşaat’ın, yurtiçi ve yurtdışı onlarca büyük projede imzası bulunuyor. NATO’nun Türkiye’deki bir çok tesisi de yine Eko İnşaat tarafından yapıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
Türk inşaat devinin iflası istendi!

Eko İnşaat ve Tic. A.Ş. ve grup şirketi Prekons İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye karşı iflas davası Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde açıldı.  Temmuz ayı başında açılan dava dosyasından edinilen bilgilere göre, anılan davanın açılmasına neden olan sürecin başında ise, nakde dönen 17 milyon 278 bin TL’lik bir teminat mektubu yer aldı.

ÖNCE TAKİP SONRA İFLAS İSTEMİ

Arap Türk Bankası A.Ş.’nin (A&T Bank) açtığı iflas davası öncesi her iki şirkete karşı icra takibi başlatıldı. Şirket avukatları, Ankara İcra Müdürlüğü’nde açılan takibe itiraz etti. Banka avukatı ise bu kez itirazın iptali ve şirketin iflası talebi ile dava açtı.

 TEMİNAT MEKTUBUNU ÖDEDİ 

Edinilen bilgilere göre A&T Bank, Prekons İnşaat’a 4 milyon 750 bin TL’lik teminat mektubu verdi. Bu teminat mektubunda Eko İnşaat’ın da kefaleti vardı. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektubu 5 Mayıs 2017’de TL’ye çevrilerek A&T Bank tarafından Eximbank’a ödendi. Banka bu ödemeden 20 gün sonra şirkete karşı icra takibine başladı.

 BAŞKA İCRA TAKİPLERİ DE VAR

Ankara Ticaret Mahkemesi’nde açılan davaya, Eko İnşaat ve Prekons İnşaat adına henüz bir savunmanın sunulmadığı anlaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Eko İnşaat’a karşı başka firmaların da icra takibi başlattıkları belirtildi.

 YARIM ASRI DEVİREN DEV

Eko İnşaat’ın sektördeki geçmişi ise yarım asrı geçiyor. Şirketin yönetiminde Köksal ve Yaykıran ailelerinden isimler bulunuyor. Şirket, müteahitlik sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri konumunda. 

 UZMANLIK ALANI HAVAALANLARI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Bodrum Milas Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı Eko İnşaat’ın üstlendiği projelerden bir kaçı… Yine, Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bandırma, Akhisar, Muş, Batman ve Merzifon’daki askeri havaalanları da Eko İnşaat’ın üstlendiği projeler arasında yer aldı. 

İncirlik NATO Hava Üssü, Balgat Amerikan Hava Üssü yanı sıra, Pakistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Romanya’da büyük çaplı otoyol projelerini üstlendi. Eko İnşaat'ın kardeş kuruluşu konumundaki  Prekons İnşaat da 30 yıla yakın bir süreden beri çelik inşaat alanında çok sayıda projeye imza attı. Eko İnşaat’ın, Ankara’daki merkez ofisi yanı sıra Romanya, Pakistan ve Kazakistan’da da ofisleri bulunuyor.

 Konu ile ilgili telefonla aradığımız şirketin merkez ofisine ise ulaşılamadı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:36
  1. iflas
  2. NATO
  3. eko inşaat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorumlulardan moral desteği
    1. Çorumlulardan moral desteği
    2. Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor
    3. Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    5. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    6. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    7. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    8. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    9. Fatih Terim’in görevden alınması..
    10. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    11. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    12. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    13. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    14. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    15. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    16. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    17. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    18. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    19. Serbest piyasada altın fiyatları
    20. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’