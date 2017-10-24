Türk imamları tutuklamaya ret

Almanya’da Federal Mahkeme, Türk imamların tutuklanması talebini reddetti. “Süddeutsche Zeitung” gazetesi ile Alman Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan WDR ve NDR yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Federal Savcılığın ajanlıkla suçladığı 6 imam ve Diyanet’in bir yöneticisinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi. Federal Mahkemenin ise Federal Savcılığın iddialarını yeterli bulmadığı ve suçlamalara ilişkin kuvvetli şüphenin olmadığına karar verdiği ifade edilen haberde, böylelikle savcılığın talebinin eylül sonunda ikinci kez reddedildiği vurgulandı. Söz konusu imamlar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra cami cemaatinden FETÖ ile bağlantılı oldukları konusunda şüphelendikleri kişiler hakkında bilgi toplayıp, bu bilgileri Ankara’ya iletmekle suçlanmıştı.