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Türk imamları tutuklamaya ret

Federal Savcılığın ajanlıkla suçladığı 6 imam ve Diyanet’in bir yöneticisinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi.

24 Ekim 2017 Salı 07:55
Türk imamları tutuklamaya ret

Almanya’da Federal Mahkeme, Türk imamların tutuklanması talebini reddetti. “Süddeutsche Zeitung” gazetesi ile Alman Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan WDR ve NDR yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Federal Savcılığın ajanlıkla suçladığı 6 imam ve Diyanet’in bir yöneticisinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi. Federal Mahkemenin ise Federal Savcılığın iddialarını yeterli bulmadığı ve suçlamalara ilişkin kuvvetli şüphenin olmadığına karar verdiği ifade edilen haberde, böylelikle savcılığın talebinin eylül sonunda ikinci kez reddedildiği vurgulandı. Söz konusu imamlar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra cami cemaatinden FETÖ ile bağlantılı oldukları konusunda şüphelendikleri kişiler hakkında bilgi toplayıp, bu bilgileri Ankara’ya iletmekle suçlanmıştı. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 07:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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