Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki garanti sistemini anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk gününde adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:25
Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki garanti sistemini anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk gününde adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Türk heyeti, Kıbrıs müzakerelerinin iki temel başlığı ve Kıbrıs Konferansı'nın ana gündem maddesini oluşturan "Güvenlik ve Garantiler"  konusundaki görüşlerini muhataplarına ayrıntılı olarak izah etti.

İlk günde garantör ülkeler ve adanın her iki kesimindeki müzakere heyetleri iki kez bir araya gelirken, Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, garanti sisteminin kurulacak yeni ortaklığın sürmesi için neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle anlattı.

Türk heyeti, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşadığı acı tecrübelerinden kaynaklanan haklı endişelerinin, bulunacak çözümde ortaya konacak güvenlik ve garanti sistemi için elzem olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde, konferansın sadece güvenlik ve garantiler başlığının ele alındığı bir ortam olmadığı, adadaki iki taraf arasında sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkacak anayasal düzenin nasıl olacağının da bilinmesinin gerekeceği dile getirildi.

Türk heyeti ayrıca iki taraf arasında sürdürülmekte olan başlıklarda açıkta kalan konularda varılacak ilerlemenin konferansın başarısı için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

"GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Öte yandan, Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC'deki siyasi parti liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile de gün içinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıların bitiminde Le Regent Kongre Merkezi'nden ayrılan Bakan Çavuşoğlu, konferansın nasıl gittiğini soran bir gazeteciye, "Güzel bir gündü. Yarın devam edeceğiz." cevabını verdi.

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu, İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da başlamıştı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:25
  1. KIBRIS
  2. KIBRIS GÖRÜŞMELERİ
  3. KKTC
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Pektemek'te son dakika!
    1. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    2. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    3. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    4. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    5. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    6. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    7. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    8. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    9. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    10. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    11. NATO panikte... daha fazla asker..
    12. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    13. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    14. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    15. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    16. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    17. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    18. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    19. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    20. Belhanda İstanbul'a geliyor
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...