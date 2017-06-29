Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki garanti sistemini anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk gününde adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Türk heyeti, Kıbrıs müzakerelerinin iki temel başlığı ve Kıbrıs Konferansı'nın ana gündem maddesini oluşturan "Güvenlik ve Garantiler" konusundaki görüşlerini muhataplarına ayrıntılı olarak izah etti.

İlk günde garantör ülkeler ve adanın her iki kesimindeki müzakere heyetleri iki kez bir araya gelirken, Bakan Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet, garanti sisteminin kurulacak yeni ortaklığın sürmesi için neden gerekli olduğunu gerekçeleriyle anlattı.

Türk heyeti, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşadığı acı tecrübelerinden kaynaklanan haklı endişelerinin, bulunacak çözümde ortaya konacak güvenlik ve garanti sistemi için elzem olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde, konferansın sadece güvenlik ve garantiler başlığının ele alındığı bir ortam olmadığı, adadaki iki taraf arasında sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkacak anayasal düzenin nasıl olacağının da bilinmesinin gerekeceği dile getirildi.

Türk heyeti ayrıca iki taraf arasında sürdürülmekte olan başlıklarda açıkta kalan konularda varılacak ilerlemenin konferansın başarısı için gerekli olduğuna vurgu yaptı.

"GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Öte yandan, Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC'deki siyasi parti liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile de gün içinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıların bitiminde Le Regent Kongre Merkezi'nden ayrılan Bakan Çavuşoğlu, konferansın nasıl gittiğini soran bir gazeteciye, "Güzel bir gündü. Yarın devam edeceğiz." cevabını verdi.

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu, İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da başlamıştı.