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Türk helikopterlerinden uyarı broşürleri atılıyor… TSK’dan ikinci hamle

İdlib’de ilk gözlem noktasını oluşturan TSK’nın ikinci gözlem noktası için Afrin sınırındaki Kafr Bassin köyünü inceledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 07:59
Türk helikopterlerinden uyarı broşürleri atılıyor… TSK’dan ikinci hamle

İdlib’de iki hafta önce TSK tarafından ‘1 Numaralı Gözlem Noktası’nın oluşturulmasının ardından TSK’nın İdlib planı dahilinde yeni kontrol noktaları oluşturma çalışmaları devam ediyor. TSK heyetinin önceki gün ‘2 Numaralı Gözlem Noktası’nı oluşturmak için Halep kuzeybatısındaki Kafr Bassin köyünde incelemelerde bulunduğu öğrenildi. TSK heyetinin terör örgütü PKK’nın Suriye Kolu YPG’nin kontrolü altındaki Afrin ile İdlib sınırında bulunan Şeyh Akil Dağı’nı ziyaret ettiği de belirtiliyor.

YÜKSEK TEPELERE

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları özellikle bölgeyi kontrol altında tutan Şeyh Bereket Tepesi ve Şey Akil Tepesi gibi yüksek noktalara konuşlanıyor. Yerel kaynaklar TSK’nın ilk etapta 8 gözlem noktası için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Astana’da yapılan anlaşmaya göre TSK, İdlib’de 6 ay boyunca 14 ayrı noktada görev yapacak.

UYARI BROŞÜRLERİ

Terör örgütüne yakın yayın organları TSK’ya ait helikopterlerin YPG işgali altındaki Minnag ve Maranaz’da uçuş yaptığını ve köylerde ikamet eden sivillere başlaması beklenen Afrin operasyonu ile ilgili yüzlerce uyarı broşürü atıldığını iddia etti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 07:59
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  • vatansevervatansever1 sa önce
    ansızın girmeyecekmiydik biz neden adamları uyandırıyoruz kardeşim tespit et istikbarat al toplanma yerleri kaldıkları yerler kaçacakları alanlar için önlem al gir içeri dağıt çıkkk
  • UbeydeUbeyde2 sa önce
    Hts ye gerekli imkanlari ver tsk bide destek hava sa unma sistemi ver bak orda ypg kaliyo mu biliyo cumle ahali mucahitlerin karada nasil oldugunu birak artk su abd rusya kahpelerini muslumanlarla isbirligi yap
  • MM3 sa önce
    Allah yar ve yardimcimiz olsun
  • Yusuf CelalYusuf Celal3 sa önce
    Dönüşümüz çok acı ve sıkıntılı olacak...
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