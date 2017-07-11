Türk Hava Yolları’nın Tercihi Yeniden Verifone Oldu

Ödeme sistemleri teknolojilerinde bir dünya markası olan Verifone’nun yeni nesil ödeme çözümlerini tercih eden Türk Hava Yolları, yurtiçi kargo, acente ve satış ofislerini VPlatform ödeme platformunda buluşturmaya devam ediyor. THY VPlatform sayesinde yalın, yönetilebilir ve değer katan servislerle özelleştirilebilir bir POS parkuru oluşturuyor.

VPlatform tüm banka uygulamalarını tek cihazda topluyor

VPlatform, kampanya ve taksit avantajları birçok banka için tek bir POS üzerinde sunma imkanı verirken, binlerce noktadan gerçekleşen işlemler finans departmanına yük getirmeden muhasebe sistemleri ile entegre edilebiliyor. Tüm POS’larda ve yazarkasa POS’larda kullanılabilen VPlatform sayesinde tek platform üzerinde birçok servis devreye alınabiliyor. Perakende şirketlerinin hayatını kolaylaştıran bu sistem, işletmelerin zaman ve kazanç elde etmelerine da olanak sağlıyor.

Verifone ile yaptığı VPlaftorm anlaşmasını yenileyen Türk Hava Yolları, Verifone’un ödeme çözümleriyle operasyonlarını sürdürmeye devam edecek.