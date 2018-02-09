Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Hava Yolları yeni rekor kırdı

Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranı, Ocak 2018 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 7,3 puan artarak yüzde 79,8 ile tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:27
Türk Hava Yolları yeni rekor kırdı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 17,1 arttığı ocak ayında toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 7,3 puan artışla yüzde 79,8, dış hat doluluk ise 7,5 puanlık artışla yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. İç hat ve dış hat uçuşlarında Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek ocak ayı doluluk oranlarına ulaştı.

2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 28,9 artış ile 2018 yılının ocak ayında da devam etti. Ocak 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 36,6 artarak 5,7 milyon yolcuya ulaştı. Böylelikle, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa ocak ayında 5 milyon yolcu rakamı aşılmış oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yüzde 44,6’lık artış yaşandı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 44,9 artış ile Orta Doğu, yüzde 43,5’lük artış ile iç hatlar ve yüzde 39,3’lük artış ile Avrupa oldu.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 13,3 puan, Orta Doğu 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika 8,5 puan ve Afrika 7,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:27
  1. Türk Hava Yolları
  2. Orta Doğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin