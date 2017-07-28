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Türk Hava Kuvvetlerine 'taze kan'

Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, biri pilot, 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için mezuniyet töreni düzenlendi.

28 Temmuz 2017 Cuma 20:32
Türk Hava Kuvvetlerine 'taze kan'

Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının üniversite mezunlarından temin ettiği biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığında düzenlenen mezuniyet törenine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı Subay ve Astsubay Yetiştirme Okul Komutanlığında Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni tamamlayan 283 subay adayı, teğmen rütbesi takarak Türk Hava Kuvvetlerine katıldı.

Mezun olan teğmenler, nasbedildikleri sınıflara göre sınıf temel eğitimi aldıktan sonra Hava Kuvvetleri saflarındaki görev yerlerine atanacak.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 20:32
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