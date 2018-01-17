Türk Hava Kuvvetleri F-35'lere hazırlanıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmî web sayfasında yer verilen ihale ilanı dokümanında söz konusu proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak üzere, F35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) bilgi sistemleri ile Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) bileşenlerinin güvenli bir şekilde bağlanması ve sistemler arasında gizlilik dereceli bilgilerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde paylaşılması amaçlandığı belirtildi.



Buna göre HvBS-JSF Bütünleşmesi Projesi Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’nı Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan teslim alan firmalar şöyle;



Altay Yazılım Savunma Endüstriyel San. ve Tic. A.Ş.

Aydın Yazılım ve Elk. San. A.Ş.

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.

