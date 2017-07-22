"Türk Hattı" için karar verildi... hızlandırdılar...

Forbes dergisindeki habere göre, bunun nedeni ABD Senatosu tarafından Rusya’ya karşı teklif edilen yeni yaptırımların sonunda bu projeyi tehlikeye sokma korkusudur.

Rus "Vedomosti" gazetesi Gazprom’un yüklenici firması olan İsviçre’nin Swiss Allseas şirketi bugüne kadar Karadeniz'in altından yaklaşık 15 mil boru hattı döşedi. Haberde İsviçre şirketi gemilerinin bölgede oldukları ve çalışmaların planlanandan daha hızlı olduğu belirtildi.

"Türk Akımı" doğal gaz boru projesi Ukrayna’dan Avrupa'ya geçen boru hattını devre dışı bırakarak, Rus gazını Güney Avrupa ulaştırma projesi olarak devreye sökülüyor.