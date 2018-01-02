Türk hastaneleri Somali’de umut oldu

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Türk hastaneleri sahip olduğu gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazların yanı sıra büyüklüğü ve hasta kapasitesi ile Somali halkının umudu oldu.

Resmi açılışı Ocak 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un katılımlarıyla gerçekleştirilen “Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi” ile Yardımeli Derneği tarafından yapılan “Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi”, sağlık sektöründe türlü sorunların yaşandığı ülkede halka kendi yurtlarında tedavi görme imkanı sağlıyor.

Siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği çatışmalar, salgın hastalıklar ve kuraklık gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden ülkede, eski bir hastanenin enkazı üzerinde inşa edilen, en gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazlarla donatılan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bugün, Afrika Boynuzu’nun en modern hastanesinden biri olarak gösteriliyor.

Hastanenin müdürü Ali Ekci, yaptığı açıklamada, kısa ismiyle “Erdoğan Hastanesi” olarak bilinen sağlık kurumunun açıldığı 2013 yılı sonundan bu yana Somali halkına büyük hizmetler sunduğunu söyledi. Ekci, Somalilerin çok düşük ücretler karşılığında ve tüm tıbbi birimlerde hizmet alabilmelerinden dolayı Erdoğan Hastanesini özellikle tercih ettiğini ifade etti. Acil bölümünün 24 saat açık olduğunu belirten Ekci, hastanede ayda yaklaşık 11 bin hastaya hizmet verildiğini, bunun da yılda 132 bin kişiye tekabül ettiğini dile getirdi.