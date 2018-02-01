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Türk Halk Müziği'nin acı kaybı

Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı Aliye Akkılıç, 85 yaşında hayata veda etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:12
Türk Halk Müziği'nin acı kaybı

85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini Instagram adresinden duyuran sanatçı Onur Akay, “Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti! Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk Halk Müziği'nin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç’ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ALİYE AKKILIÇ KİMDİR?

1954 yılında, TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan Aliye Akkılıç, Yurttan Sesler’in en sevilen icracılarından biri olarak hafızalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve derlediği türküler halk tarafından büyük beğeni görmüştü. 1981 yılında TRT’den emekli olan Akkılıç, o günden sonra sadece özel yayınlarda dinleyicileriyle buluşmuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:12
  1. Onur Akay
  2. Aliye Akkılıç
  3. Türk Halk Müziği
  4. ALİYE AKKILIÇ KİMDİR?
  5. TRT
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