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Türk hackerlardan Türk gemisine saldıran Yunan Sahil Güvenlik'e darbe!

Yunanistan'ın sahil güvenlik ekiplerinin Türk kuru yük gemisine saldırmasının ardından Türk hackerlardan misilleme geldi. Adını sıkça duyuran Aslan Neferler Tim, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erişime kapattı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
Türk hackerlardan Türk gemisine saldıran Yunan Sahil Güvenlik'e darbe!

YENİAKİT.COM.TR - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Türk kuru yük gemisine uluslararası sularda ateş açmasının ardından Türk hackerlar misillemede bulundu. Aslan Neferler Tim, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı erişime kapattı. 

Aslan Neferler Tim sosyal medya hesabından Yunanistan Sahil Güvenlik sitesini erişime kapattığını böyle duyurdu:

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
  1. Aslan Neferler Tim
  2. Yunanistan Sahil Güvenlik
  3. Yunanistan
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  • turkturk1 sa önce
    YUNANA SOGUK DEGIL SICAK LAZIM AMA . ICIMIZDEKI #CHP ENIKLERI IYI BIR SEREFLI MUHALEFET OLSAYDI TURKIYE ZORDAYKEN BOLE KOPEKLIK YAPMAZLARDI. ONLARI DESTEKLEYENLERE LANET OLSUN ALLAH ONLARI SURUNEREK OLDURSUN
  • SerkanSerkan1 sa önce
    Her karşı hareketimiz aczimizin bir göstergesi oluyor.
  • Alp Alp 1 sa önce
    Allah CC.İlminizi artırsın.
  • KadirKadir1 sa önce
    Bumu yani devletimiz susacakmi ?
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