Türk hackerlardan Türk gemisine saldıran Yunan Sahil Güvenlik'e darbe!
Yunanistan'ın sahil güvenlik ekiplerinin Türk kuru yük gemisine saldırmasının ardından Türk hackerlardan misilleme geldi. Adını sıkça duyuran Aslan Neferler Tim, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erişime kapattı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
YENİAKİT.COM.TR - Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Türk kuru yük gemisine uluslararası sularda ateş açmasının ardından Türk hackerlar misillemede bulundu. Aslan Neferler Tim, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı erişime kapattı.
Aslan Neferler Tim sosyal medya hesabından Yunanistan Sahil Güvenlik sitesini erişime kapattığını böyle duyurdu:
Kaynak: yeniakit.com.tr